来自中国上海的研究人员，包括上海市老年医学中心、复旦大学附属中山医院和曙光医院的研究人员，发表了一篇关于昼夜节律紊乱可能影响肿瘤免疫环境和转移的综述。该研究发表于 Cancer Biology & Medicine 期刊。正如News-Medical 报道，作者汇总了采用单细胞 RNA 测序、活体成像和机制实验的研究数据。

对肿瘤扩散的影响

综述指出，流行病学研究将夜间照明、轮班工作、慢性时差反应以及生物钟基因突变与更高的癌症风险和更具侵袭性的肿瘤扩散联系起来，其中包括乳腺癌和结直肠癌。作者称，国际癌症研究机构将昼夜节律紊乱列为 2A 组致癌因素。

在转移的不同阶段，内在生物钟蛋白可能影响上皮-间质转化、改变细胞外基质的酶，以及癌症干细胞的特性。作者还描述了昼夜节律机制与巨噬细胞状态、细胞因子网络、血管形成、血小板活性以及肿瘤细胞从血液进入组织之间的联系。

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需要开展治疗时间研究

综述强调，同一种生物钟组分可根据肿瘤类型、疾病阶段和一天中的时间，既抑制也促进转移。研究人员指出，有必要结合连续单细胞测序、昼夜节律蛋白质组学和活体成像。

如果这些结论在患者中得到证实，它们可能成为时间治疗的基础——根据肿瘤及其微环境的脆弱性选择化疗、放疗或免疫治疗的时间。靶向 BMAL1 的化合物和 REV-ERB 激动剂是早期开发方向，而影响 CRY1 的药物已显示出早期临床前结果。其安全性和特异性仍有待仔细验证。

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