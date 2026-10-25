在尼日利亚，尼日利亚疾病控制与预防中心（NCDC）批准向因可能接触到一名确诊埃博拉患者而被隔离的人员，每人每周发放10万奈拉补助。该患者所在的联邦首都区设有阿布贾。据Premium Times Nigeria报道。

NCDC总干事吉德·伊德里斯表示，这一决定是在接触者投诉称因隔离无法经营生意和履行家庭责任后作出的。他说，该机构还支付被安置在指定隔离设施内人员的住宿和餐饮费用。

临时援助

伊德里斯称，这笔补助是在紧急情况下采取的临时措施。他指出，相关支出起初并未列入计划，援助金额今后将进行审查。NCDC负责人还表示，各州必须在公共卫生紧急情况下为接触者管理工作提供场所、资金和其他资源。

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53名一级接触者

NCDC确定了该患者的53名一级接触者：44人来自她接受治疗的医疗机构，另有9人。第二组包括患者的丈夫、司机和厨师、另一家诊所的3名医务人员，以及采集检测样本团队的3名成员。

接触者已按风险等级分类，其健康状况仍在持续监测中。一些人在指定设施内接受观察，其他人则可能根据风险评估被安排居家隔离。观察应在最后一次可能接触后持续21天。NCDC还在确定二级接触者——可能与一级接触者有过互动的人员。

尼日利亚于10月20日确认了一例输入性埃博拉病例，这是该国自2014年疫情暴发以来的首例。患者是一名42岁的乌干达裔女性，居住在阿布贾，刚从坎帕拉度假返回。根据非洲疾病控制与预防中心的数据，她于10月3日抵达尼日利亚，3天后出现症状。

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