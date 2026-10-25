在该国联邦首都区确认一例埃博拉病例后，尼日利亚疾病控制与预防中心（NCDC）扩大了国际旅客提交健康申报的要求。NCDC总干事吉德·伊德里斯在阿布贾的一场简报会上宣布了这一决定，据Premium Times Nigeria报道。

恢复更广泛的要求

此前，健康申报要求适用于所有国际旅客，但后来仅限于来自与埃博拉疫情相关的特定国家的旅客，其中包括刚果民主共和国和乌干达。在尼日利亚确认病例后，这一限制被取消。

NCDC已向尼日利亚联邦机场管理局和尼日利亚民航局发送建议。后续指示将确定与航空公司合作执行相关措施的程序。

机场管控与接触者追踪

伊德里斯表示，准备措施集中在五个国际机场——拉各斯、阿布贾、埃努古、卡诺和哈科特港。口岸卫生服务部门正与航空工作人员、移民和海关部门合作，以加强入境点的准备工作和检查。在陆地边境，移民和海关官员也参与了这些措施。

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在拉各斯，机场施工使该服务部门的工作更加复杂。NCDC计划与航空主管部门讨论这些问题。伊德里斯还强调，进入限制区域必须符合既定的安全程序。

这例由本迪布焦病毒引起的埃博拉病例于10月20日得到确认。根据NCDC的数据，患者是一名42岁的乌干达公民，她于10月3日抵达尼日利亚，并于10月6日出现症状。

医务人员确认了53名一级接触者：44人与收治该患者的医疗机构有关，另有9名额外接触者。后者尤其包括她的家庭成员、在另一家机构向她提供帮助的人员，以及联邦首都区采样团队的成员。接触者将被追踪21天——这是埃博拉的最长潜伏期。

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