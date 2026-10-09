在挪威，一项名为NOPARK的临床试验纳入了410名早期帕金森病患者，未能证实烟酰胺核糖（NR）可减缓疾病进展。该研究结果发表于《美国医学会杂志》（JAMA），News-Medical对此进行了报道。

该研究由豪克兰大学医院和卑尔根大学协调开展。11个挪威中心的参与者被随机分配至两组：一组连续一年每日两次服用500毫克NR，另一组服用安慰剂。参与者和研究团队均不知道谁在接受该药物。

症状量表结果

主要终点是MDS-UPDRS评分的变化。该量表评估帕金森病患者的症状和功能状况：评分越高，症状越明显。52周后，NR组的评分平均增加2.45分，而安慰剂组的评分几乎没有变化。

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两组间经校正后的差异为2.72分，有利于安慰剂组。该差异具有统计学意义，但仍低于通常被认为具有临床重要性的阈值。平均而言，服用NR的参与者结果略差于安慰剂组。

对多巴胺系统的影响

脑部影像检查未显示NR减缓或加快了多巴胺系统的变化。两组不良事件的发生频率相近。

研究负责人哈拉兰博斯·楚利斯教授指出，NR影响了NAD代谢，但这并未带来临床改善。研究人员不建议帕金森病患者在受控临床研究之外服用NR或其他用于提高NAD水平的补充剂。

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