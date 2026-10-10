美国约翰斯·霍普金斯大学的研究人员发现，脊柱骨矿物质密度较低与大脑白质变化以及认知测试成绩更快下降之间存在关联。ScienceAlert报道了这项发表于《Radiology》期刊的研究结果。

715名参与者的数据

科学家分析了一项长期健康研究项目中715名参与者的数据。参与者接受了胸部计算机断层扫描以及思维和记忆测试。数年后，他们还接受了脑部扫描，并再次评估了认知功能。

为确定CT图像中的骨矿物质密度，研究团队使用了一种专门开发的人工智能算法。较低的椎骨密度指标与大脑特定区域更多的白质高信号有关。扫描图像中的这些明亮区域可能表明脑组织受损。

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并非因果关系的证据

较低的骨密度还与白质分数各向异性指标有关，这是其结构状态的一个指标。此前，发现这些迹象的区域曾被认为与执行功能、工作记忆和注意力有关。骨密度较低的人在思维测试中的成绩下降也更快。

作者强调，这项研究并不能证明骨骼变弱会导致认知功能下降。他们认为，这两个过程可能与共同的代谢性衰老因素有关，包括胰岛素抵抗、血脂异常和绝经期变化。研究人员指出，胸部CT可能有助于评估认知功能下降的风险，但作出此类预测仍需要进一步研究。

ScienceAlert

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