诺林防止糖尿病大鼠视力丧失 — News-Medical

美国密歇根大学的研究人员发现，注射诺林分子可防止患上糖尿病的大鼠视力丧失。正如News-Medical报道，动物患上糖尿病后，其诺林水平下降，并伴随视力恶化。

保护视网膜

注射诺林后，研究人员能够防止糖尿病大鼠视力丧失。该治疗还减少了参与视觉的神经细胞损失，并在糖尿病早期和晚期均防止视网膜细胞死亡和炎症。

在视力障碍出现后才开始诺林治疗，也防止了动物视力进一步恶化。研究团队还发现了一系列受治疗影响的基因，并继续研究这些基因在恢复血管屏障功能中的作用。

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现有方法的局限性

糖尿病视网膜病变是由于视网膜血管受损而发生的，视网膜是位于眼睛后部的感光组织。在糖尿病控制不足的情况下，这种并发症可能导致失明。目前的治疗通常针对血管内皮生长因子VEGF，其过量会促进视网膜中病理性渗漏血管的形成。

抗VEGF药物需要进行多次注射，且对于约一半接受此类治疗的患者而言，无法实现对疾病的完全控制。在此前的研究中，同一研究团队显示，诺林能够抵消VEGF对细胞中血管屏障的影响。

据该消息来源称，戴维·安东内蒂实验室的工作有助于确定治疗糖尿病视网膜病变新方法的靶点，并促成EyeBio和默沙东开发临床试验，测试可能提高对诺林产生反应的细胞受体活性的药物。所有上述结果均来自大鼠实验。

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