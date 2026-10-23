一项挪威研究显示，血脂谱异常和收缩压升高可能解释糖尿病与首次心肌梗死发生率更高之间关联的一部分。News-Medical报道了这项发表于《European Heart Journal Open》的研究结果。

科学家分析了挪威人群研究Tromsø Study中42,907名参与者的数据，参与者年龄为35至104岁。数据收集于1979年至2016年，心梗病例随访至2019年底。在此期间，3,942名参与者发生了新的心梗，其中包括357名糖尿病患者。

女性与男性之间的差异

在对年龄和出生年份进行校正后，糖尿病与更高的心梗发生率相关：与相应性别的非糖尿病人群相比，发病率比在女性中为2.26，在男性中为1.84。同时，性别之间的差异不具有统计学意义。

在同时纳入冠心病传统风险因素后，这些数值几乎趋于一致：女性为1.72，男性为1.67。综合校正使糖尿病与心梗之间的关联在女性中减弱了33.6%，在男性中减弱了15.9%。

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两组中贡献最大的指标均为甘油三酯与高密度脂蛋白胆固醇的比值。在大多数年龄组中，患糖尿病的男性心梗绝对风险最高。作者强调，研究结果描述的是相对风险，而非女性和男性心梗绝对发生率相同。

确诊前的变化

在糖尿病确诊前就已记录到不利的血脂指标和收缩压升高。在后来发生心梗的女性中，糖尿病出现前收缩压已更高，此后仍持续上升。两性体重指数均在确诊前约5至10年升至肥胖水平，随后下降。

该研究具有观察性，不能证明因果关系。作者也未区分1型和2型糖尿病，且部分参与者的发病年龄可能确定得不够准确。

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