在挪威，一项涉及92,551名足月儿童的研究显示，小于胎龄与5至9年级数学和阅读测试成绩略低有关。同时，与在孕37周出生相关的差异大多在约5岁时减弱。

据News-Medical报道，该研究结果发表在《American Journal of Obstetrics & Gynecology》上。研究人员使用了挪威“母亲、父亲和儿童队列”的数据，并将其与医学出生登记册及全国标准化测试结果相结合。

胎龄别体格与测试结果

作者比较了37至41周的孕周以及胎儿体格，后者根据出生体重确定，并考虑孕周和儿童性别。指标低于第10百分位数的儿童被视为小于胎龄；介于第10至第90百分位数的儿童被视为胎龄别体格适当；高于第90百分位数的儿童被视为大于胎龄。

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出生时小于其胎龄的儿童在5至9年级的数学和阅读成绩持续较低。在数学测试中，按平均值为50的标准化量表计算，他们的得分比胎龄别体格适当的儿童低约1.8至2.3分。对女孩而言，这种与数学成绩的关联比男孩更明显。

与分娩孕周的关联随年龄增长而减弱

与在孕41周出生的儿童相比，在孕37周出生的儿童在6个月至3岁时的语言发育评分较低，在6个月至5岁时的运动发育评分也较低。不过，这些差异会随年龄增长而减弱，到约5岁时已微乎其微。

在青少年时期，孕周与测试成绩几乎没有关联。例外是，在孕37周出生与五年级英语测试成绩之间存在较小的负向关联。作者强调，这项研究属于观察性研究，不能据此得出因果关系结论。研究限制包括部分参与者在后续随访中退出，以及使用出生体重作为胎儿体格指标。

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