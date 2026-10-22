新型抗凝药与更低的卒中和死亡风险相关——News-Medical

一项针对患有房颤且曾发生颅内出血人群的新观察性研究显示，使用较新的抗凝药与更低的缺血性卒中和死亡风险相关。同时，对于这些药物，未发现再次发生脑出血的风险增加，News-Medical报道。

观察结果

这项于2026年10月21日发表在《Neurology》期刊上的研究纳入了1502人，平均年龄为78岁。所有参与者均患有房颤，并且其颅内出血发生在确诊该疾病前至少四个月。对患者的随访时间最长为两年。

15%的参与者接受了较新的直接口服抗凝药——阿哌沙班、利伐沙班、依度沙班和达比加群。另有29%服用华法林，56%未接受抗凝药治疗。研究期间，57人发生缺血性卒中，45人发生新的脑出血，257名参与者死亡。

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药物比较

在根据年龄、高胆固醇水平和动脉高血压进行校正后，研究人员发现，在确诊房颤后的一年内，服用新型抗凝药的患者中，不到1%发生缺血性卒中。华法林组的这一比例为2%，未服用抗凝药者中为4%。

服用新型药物的参与者中有1%记录到新的颅内出血，服用华法林的患者中为3%，未接受抗凝治疗的人群中为2%。在第一年内，因与卒中无关的原因死亡的比例为：新型药物组5%，华法林组9%，未接受抗凝药者15%。

与不服用抗凝药相比，使用新型药物与缺血性卒中风险降低83%及死亡风险降低80%相关。华法林与缺血性卒中风险降低51%和死亡风险降低40%相关，但也与脑出血风险增加85%相关。作者强调，由于这项工作具有观察性，其结果表明的是关联，而非证明这些药物直接导致了所发现的差异。研究结果同样不适用于在确诊房颤后的前三个月内发生卒中或死亡的人群。

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