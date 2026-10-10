研究人员开发出一种小鼠红细胞冷冻保存方法，使用了缓步动物蛋白质片段和海藻糖。冷冻和解冻后，采用新方法处理的细胞中最高有89%完全恢复，而使用甘油冷冻时这一比例约为82%，News-Medical报道。

甘油的替代方案

红细胞会被冷冻以进行长期储存，其中包括罕见血型。通常使用甘油来防止冰晶形成，但在输血前必须将其去除，而这一过程可能损伤细胞。

科学家研究了CAHS蛋白，这类蛋白可帮助缓步动物，也就是水熊，在极端条件下存活，包括冷冻和脱水期间。团队没有使用全长蛋白，而是使用了能产生保护作用的蛋白片段，并将其与海藻糖结合；海藻糖是一种可稳定细胞膜和蛋白质的糖。

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小鼠试验

在低温条件下以及随后在液氮中冷冻时，CAHS片段和海藻糖的组合改变了冰形成和融化过程，从而保护细胞免受损伤。解冻后，可通过离心去除这些成分。

研究结果发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》期刊上。作者还检测了冷冻、解冻和清洗后细胞的生物相容性。向患有贫血的小鼠输注这种冷冻保存的血液后，红细胞数量和血红蛋白水平显著提高，且未出现炎症反应。研究人员希望，这一方法将有助于开发更有效的冷冻保存方法，以及用于可在室温下发挥功能的血液的保护策略。

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