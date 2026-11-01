阿联酋医疗服务机构 Abu Dhabi Health Services（Seha）启动了一项全国性、为期一年的活动，旨在吸引更多女性自愿献血。据《The National》报道，该倡议旨在提高公众对献血在确保医院拥有用于输血和紧急救治的血液储备方面所发挥作用的认识。

女性献血者的贡献

Seha表示，自2020年以来，共有8,599名阿联酋女性公民加入献血者登记册。她们已完成4,022次献血，帮助补充了用于输血和紧急医疗救治的血液储备。

Seha指出，多元化的献血者群体有助于在紧急情况和季节性下降期间避免出现严重的血液储备短缺。不同群体的患者都需要血液，其中包括分娩期间出现并发症的女性。

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全年活动

作为医疗运营商 PureHealth 旗下机构，Seha的这项活动包括面向女性的信息宣传活动、教育工作、社区互动以及献血者表彰计划。其目标是鼓励符合献血资格的女性定期参与自愿献血。

Seha血库服务医疗主任埃伊曼·阿尔-扎比医生表示，女性正为自愿献血作出重要且日益增长的贡献。在阿联酋献血，献血者须年满18岁且不超过65岁，体重至少50公斤，身体健康，并持有 Emirates ID。通常不允许游客和访客献血。

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