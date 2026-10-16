宾夕法尼亚大学的研究人员在一名阿尔茨海默病患者的大脑中发现，相邻区域之间存在差异：治疗清除了其中一些区域的淀粉样蛋白斑块，而另一些区域的斑块仍然存在。在淀粉样蛋白几乎被完全清除的区域，tau 蛋白缠结很少或完全没有——这是一种与神经细胞损伤和记忆力下降相关的另一类蛋白质病变。ScienceDaily 报道。

比较相邻的大脑区域

科学家研究了一名男性的脑组织，他生前曾参加阿杜卡单抗的临床试验。在他五十多岁时，被诊断出患有由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍。在四年半期间，他接受了30剂该药物，并在最后一剂给药约四年后去世。去世前，这名男子表达了将大脑捐赠用于科学研究的意愿。

分析过程中，专家观察到病理变化分布不均。在大脑脑回中，大多数淀粉样蛋白斑块已经消失，tau 蛋白积累极少。与此同时，相邻脑沟中仍有大量淀粉样蛋白沉积。这些区域还发现了更多 tau 蛋白缠结、炎症和脑组织退化。这一分布与患者生前进行的扫描结果一致，扫描显示淀粉样蛋白清除的效果因大脑区域而异。

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研究结论与局限性

作者在2026年阿尔茨海默病协会国际会议上展示了研究结果，并在《JAMA》期刊发表了该研究。他们指出，这一观察为人类大脑提供了罕见数据，显示淀粉样蛋白清除、限制 tau 蛋白积累与减缓神经退行性过程之间可能存在关联。

同时，这项研究仅涉及一名患者，因此并不能证明正是清除淀粉样蛋白斑块直接导致了 tau 蛋白水平和组织损伤的差异。该研究也没有确定需要清除多大比例的淀粉样蛋白才能产生持久的保护作用。研究人员计划查明为何某些大脑区域对治疗反应更好，以及在 tau 蛋白缠结大量积累之前尽早开始治疗是否能够延缓疾病的发展。

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