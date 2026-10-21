一项涵盖110,538例手术的研究发现，手术室空气净化和灭菌系统并未降低手术部位感染、术后并发症或死亡的发生率。News-Medical报道了这项发表于《Anesthesiology》期刊的研究结果。

研究如何进行

科学家在数年间对68间手术室的系统进行了测试。在34间手术室中，安装了可过滤空气并清除细菌和其他污染物的主动设备。其他手术室则使用了外观和噪音水平相同的非活动设备。

每种模式均使用四周，之后交换系统。患者和临床团队均不知道哪些手术室运行着主动装置。

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作者的结论

作者指出，研究结果可能表明，在现代手术室中，空气中的细菌并不是手术部位感染的重要来源。

UTHealth Houston麦戈文医学院教授丹尼尔·塞斯勒表示，更适宜的做法是关注其他可能的细菌来源，包括患者皮肤、来自肠道的细菌，以及预防术后感染。他还认为，后续研究应在卫生条件较低的环境中评估此类系统，例如医院病房和重症监护室。

手术部位感染可能累及手术期间涉及的皮肤、组织、器官或植入材料。根据报道中引用的数据，约有1%至3%的患者在外科手术后发生此类感染；而对于某些手术，尤其是结直肠手术，风险更高。

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