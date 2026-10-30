一项对157篇临床试验出版物的综述显示，多种维生素复合剂最一致地提高了血液中的叶酸盐、维生素B6和B12水平。同时，关于其他营养素和临床结局的结果并不一致，且该综述无法确定这类补充剂具有总体临床益处，News-Medical报道。

研究人员分析了什么

这项发表于《Journal of Dietary Supplements》的综述涵盖了103份主要干预报告和54篇相关出版物，其中一部分涉及相同的参与者群体。研究人员检索了截至2026年9月9日收录于Cochrane Library、Scopus和PubMed数据库的英语同行评议论文。纳入筛选的研究要求有超过10人服用多种维生素至少两周。

有关其他维生素和矿物质的结果并不一致。含铁、锌或碘补充剂的效果取决于基线营养状况、健康状况以及产品的具体成分。血液指标的升高并不总是伴随临床结局的改善。

妊娠、记忆与心血管疾病

在个别试验中，多种维生素与更好的妊娠结局和认知测试指标相关。尤其是在JiVitA-3研究中，与铁和叶酸相比，微量营养素复合剂降低了低出生体重和早产的发生率，但未显示出在婴儿六个月大前降低死亡率的统计学显著效果。

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有关认知功能的数据同样相互矛盾：COSMOS项目的分析记录到其对某些记忆指标和总体认知有益，而Physicians’ Health Study II未发现总体认知效应。多种维生素预防痴呆症仍未得到证实。大型PHS-II和COSMOS研究未确定其对心血管疾病具有总体预防作用。

安全性与综述的局限性

多种维生素在妊娠期间、老年人群和术后人群中总体耐受良好。然而，含锌或铁的制剂有时会引起轻微消化不适。PHS-II报告称皮疹和鼻出血略更常见，而COSMOS报告胃肠道出血病例增加。维生素K可能与抗凝药物相互作用，包括华法林。

作者未评估系统性偏倚风险和证据的确定性，也未进行荟萃分析。这限制了关于可能效应大小和可靠性的结论。该综述由Haleon向Think Healthy Group提供的不受限制教育资助支持；资深作者泰勒·华莱士披露其在Haleon担任顾问，并担任发表该研究的期刊主编。

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