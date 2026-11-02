美国戴维市诺瓦东南大学的研究人员在一项涵盖28项研究的综述中指出，胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂可能改善多囊卵巢综合征（PCOS）女性的部分激素指标和月经功能。与此同时，关于排卵、生育力和妊娠的数据仍然有限，News-Medical报道。

发现了哪些结果

作者分析了有关PCOS患者接受GLP-1受体激动剂治疗后妇科和生殖结局的研究。他们检索了四个数据库中的1416条记录，并将28项研究纳入最终分析。其中最常研究的是利拉鲁肽、艾塞那肽和司美格鲁肽。

最一致的变化涉及高雄激素血症的实验室迹象——即雄激素作用过强。多项研究记录到总睾酮和游离睾酮、雄烯二酮及游离雄激素指数下降，以及性激素结合球蛋白水平升高。一些研究还报告黄体生成素下降。关于临床表现，包括多毛症和痤疮的数据并不一致。

月经功能和生育力

13项研究评估了月经功能。其中3项发现治疗后月经频率或规律性有所改善，主要见于体重明显下降的女性。两项研究描述了出血模式改善和闭经发生频率降低，但其他研究未发现具有统计学意义的差异。

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九项研究考察了排卵、生育力和妊娠。排卵频率增加主要见于GLP-1受体激动剂与二甲双胍联用时。在一项纳入28名女性的小型随机试点研究中，与仅使用二甲双胍相比，先采用利拉鲁肽联合二甲双胍进行预处理后，后续体外受精期间的妊娠率更高。

证据的局限性

几乎所有纳入研究还报告了体重指数、体重和胰岛素抵抗下降，以及血糖控制改善。综述作者强调，目前无法确定生殖方面的变化是由药物直接引起，还是体重减轻和代谢状态改善的结果。

研究异质性、小样本、较短的随访期，以及生殖指标经常作为次要结局进行评估，均限制了这些结论。该综述未分析这些药物在妊娠期间的安全性；由于针对孕妇的安全性数据有限，单独的临床建议主张在计划受孕前停止使用GLP-1受体激动剂。

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