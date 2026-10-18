一项在英国伦敦举行的欧洲白内障与屈光外科学会第44届大会上发布的、涵盖41项研究的综述发现，较高水平的空气污染与更高的青光眼和白内障可能性有关。研究人员发现，细颗粒物PM2.5的关联最为明显，Live Science报道。

数百万人的数据

该综述汇集了数十项研究的结果，涉及东亚和英国的数百万人。作者分析了PM2.5和PM10颗粒物，以及二氧化氮、二氧化硫、臭氧和一氧化碳的影响。在大多数研究中，长期污染暴露根据人们居住地附近的污染水平进行评估，所用数据来自政府监测系统、卫星观测和计算机模型。

PM2.5暴露水平最高的人群患青光眼的几率比暴露水平最低的人群高70%。在个别研究中，PM2.5暴露增加幅度处于第25百分位数和第75百分位数之间的差距范围内，与青光眼几率高8%以及白内障风险高4%相关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

并非因果关系的证据

纳入综述的研究均为观察性研究，因此它们显示的是统计关联，但本身并不能证明空气污染导致这些疾病。未参与这项工作的环境流行病学家尼迪·辛格指出，在被分析的研究中，PM2.5与青光眼之间的关联相对一致。关于白内障的数据具有中等程度的一致性，但变异性更大。

对于年龄相关性黄斑变性，结果的一致性较低。作者也没有发现青光眼与二氧化氮或臭氧之间存在显著关联，也没有发现白内障与臭氧之间存在显著关联。二氧化硫和较大的PM10颗粒与这三种疾病中的任何一种均未显示出显著关联。

眼科医生、该综述的共同作者艾哈迈德·阿尔纳比希认为，细颗粒物可能导致氧化应激和慢性炎症。据他所说，这些过程可能损害维持晶状体透明度的晶状体蛋白，以及将视觉信息传递至大脑的视网膜神经节细胞。

关注我们在