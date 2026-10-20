一项涵盖57项随机对照试验的叙述性综述显示，对于患有2型糖尿病或糖尿病前期的成年人，餐前摄入乳清蛋白可能降低进食后血糖水平的短期升高。同时，增加牛奶和乳制品的总体摄入量并未显示出对血糖控制指标持续的长期改善。

News-Medical报道了这项发表于《Nutrients》期刊的综述结果。作者分析了46项涉及2型糖尿病患者的研究，以及11项涉及糖尿病前期人群的研究。他们评估了空腹血糖、糖化血红蛋白HbA1c、胰岛素抵抗，以及与餐后血糖调节相关的激素反应。

效果取决于产品和时间

在这些研究中，长期增加低脂或高脂乳制品的摄入量——每天达到三份或更多——与日常饮食相比，通常未导致HbA1c、空腹血糖或HOMA-IR指数出现显著变化。结果取决于具体产品、其成分、加工方式、添加成分以及食用时间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

相比之下，在数项试验中，餐前摄入15至50克乳清蛋白与更好的餐后血糖控制相关。在一项涉及15名2型糖尿病患者的研究中，于早餐前30分钟摄入50克乳清蛋白，与饮水相比使总体餐后血糖反应降低了28%。同时，胰岛素和完整胰高血糖素样肽-1的水平升高。

长期益处尚未确定

个别研究还记录了添加维生素D和钙的酸奶，或含有细菌制剂的产品所带来的积极变化。然而，作者指出，这些效果可能与添加物本身有关，而非乳制品基底。

大多数长期研究的样本量较小，持续时间主要为4至24周。因此，该综述并未证实乳清蛋白能够持续长期改善血糖控制，或可以替代处方治疗和既有的饮食方法。

关注我们在