与尼古丁替代疗法，如贴片和口香糖相比，受监管的含尼古丁电子烟可能帮助更多人戒掉烟草香烟。更新版Cochrane“活”系统综述的作者得出了这一结论，据ScienceDaily报道。

80项临床试验的数据

该综述的当前版本纳入了80项随机对照试验，共涉及29,861人。本次更新新增了9项试验。“活”综述意味着研究人员会定期向分析中补充新证据。

作者发现了高确定性证据：与尼古丁替代疗法相比，每100人中，含尼古丁电子烟可使大约多4人成功戒烟。与不含尼古丁的电子烟相比，这类设备每100名参与者中还可使大约多2人成功戒烟。

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风险与局限性

获提供电子烟的参与者比未获得支持者或获得行为支持者更可能停止吸烟；行为支持包括个别咨询或团体项目。同时，由于部分研究的设计可能存在系统性偏倚，研究人员对这一比较的把握较低。

作者没有发现证据表明，使用电子烟戒除烟草会增加严重伤害的风险，但强调需要开展长期研究。这些结论专门适用于受监管的含尼古丁设备：未经许可或不受监管的产品，以及含有其他物质、包括THC的设备，可能具有不同风险。

研究人员强调，使用电子烟并非没有风险，也不一定适合所有人。世卫组织及其他卫生机构警告，电子烟会使使用者接触尼古丁和其他可能有害的化学物质，儿童和年轻人使用电子烟可能促成尼古丁依赖。

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