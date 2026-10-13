Cochrane综述未发现确凿证据表明医用大麻可改善失眠患者的睡眠或日间功能。正如News-Medical报道，现有数据的不确定性过高，无法就这种治疗的有效性得出可靠结论。

九项研究与537名参与者

该综述纳入了九项研究，共涉及537名接受失眠治疗的成年人，年龄在18岁至76岁之间。大多数试验针对的是原发性失眠患者，而非患有与其他疾病相关睡眠障碍的人群。

在八项研究中，受监管的医用大麻制剂与安慰剂进行了比较；另一项研究则将其与抗抑郁药阿米替林进行比较。在临床环境中，这类制剂通常含有受控比例的四氢大麻酚和大麻二酚，并可能制成片剂、喷雾剂或油剂。

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效果与不良反应

与安慰剂相比，医用大麻在睡眠质量和睡眠满意度、总睡眠时长或日间功能方面显示出很小或没有临床意义的改善。服用医用大麻的参与者更常报告轻微不良事件，包括口干和头晕。不过，这一结论基于数量有限的研究。

作者还指出，关于生活质量可能改善的数据具有极低确定性：汇总结果既可能显示轻微恶化，也可能显示显著改善。由于研究中存在系统性偏倚风险、结果相互矛盾以及样本量小，证据确定性被评为低或极低。

现有数据的局限性

试验所使用的大麻制剂类型不同，令结果比较变得困难。持续时间最长的研究仅为12周，因此尚未确定长期使用的影响。此外，女性占参与者的72.66%，且样本偏向较年轻人群。因此，这些结论对男性、老年患者和有合并症人群的适用性可能较低。

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