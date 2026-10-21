《Sexual Medicine Reviews》期刊发表了一篇综述，作者提出了产后外阴组织变化模型。该模型旨在解释为何部分女性即使在激素水平恢复正常后，性生活疼痛仍可能持续。据News-Medical报道。

五个系统的恢复方式不同

产后外阴组织状态模型（Postpartum Vulvar Tissue-State Model）由Ronin Institute for Independent Scholarship 2.0的劳拉·凯利博士开发。这篇于2026年9月27日发表的综述汇总了61篇科学出版物，涉及生殖内分泌学、下生殖道生物学、神经科学、盆腔疼痛研究和微生物组研究。

研究人员确定了五个部分独立的系统：结缔组织和皮肤结构、血流及一氧化氮信号传导、局部雄激素活性、阴道前庭神经和感觉系统，以及阴道微生物组。分娩后，这些系统会发生变化，但恢复并不同步。

根据该模型，雌激素水平下降可能导致组织变薄、微生物组变化，以及乳酸杆菌保护性优势的丧失。与此同时，分娩创伤和炎症可能影响神经系统。作者推测，组织、血流和微生物组可能在停止母乳喂养后恢复正常，而神经敏感性可能持续更久。

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疼痛发生率数据

文章援引了2025年一项涵盖65项研究的荟萃分析数据：产后3个月，约60%的女性报告性生活疼痛。超过四分之一的研究参与者在产后一年仍有这一症状。在母乳喂养的女性中，这种疼痛的发生率高出一倍以上。

凯利将产后期分为三个阶段：前六周的急性重塑期、从第六周到停止母乳喂养的哺乳期，以及此后的内分泌恢复期。作者称前六周是最脆弱的时期，也是可能进行预防的窗口。

综述列出的、需要进一步验证的可能方法包括：保护组织、在创伤恢复后适当控制疼痛、尽早进行盆底肌物理治疗，以及使性生活节奏与组织准备状态相协调。这些不是临床建议，而是供未来研究检验的假设。

该模型还认为，剖宫产可能减少外阴的机械性牵拉，但不能消除激素变化。作者建议检验这一假设，包括在现有数据集中补充阴道前庭区域诱发痛测试。

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