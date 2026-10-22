期刊 Trends in Endocrinology & Metabolism 上一篇综述文章的作者认为，妊娠之间间隔较短可能影响母亲生物学衰老的轨迹。正如News-Medical报道的那样，如果身体没有足够时间恢复，与生物学年龄相关的变化可能会在后续妊娠期间累积。

关于生物学年龄的已知信息

生物学衰老描述的是细胞、组织和器官发生的变化，与实际生活年数无关。该研究作者之一、哈佛医学院的杰西·波加尼克指出，先前研究表明，妊娠期间生物学年龄会暂时升高。据他所说，这一指标在妊娠第三期或分娩期间达到最高值。

与此同时，作者强调，这类短期变化并不一定意味着生物学损伤。波加尼克还指出，一定数量的足月妊娠可能有益于寿命。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

需要长期观察

世界卫生组织建议，在活产后至少等待24个月再进行下一次受孕，以降低母亲和孩子面临的风险。不过，作者指出，要提出专门基于生物学衰老指标的建议，还需要更多研究。

作者表示，为此需要在女性经历数次妊娠期间评估其生物学年龄，随后对她们进行数十年的观察。他们列举的此类研究工具包括研究血液样本中的甲基化模式、脑部成像方法以及可穿戴设备的数据。

关注我们在