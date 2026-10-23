弗林德斯大学的科学家分析了39个国家医疗机构洗手池设计建议，发现这些建议之间存在显著差异。据News-Medical报道，发表于《医院感染杂志》的这项审查将相关指南与现有关于微生物传播的科学证据进行了比较。

该研究作者、弗林德斯大学环境健康专业博士生米凯拉·托达雷洛表示，数量有限的研究尚无法确定哪些设计要素最能降低病原体传播风险。她说，洗手池应确保有效洗手，同时不为微生物传播创造额外机会。

飞溅和生物气溶胶风险

微生物可在水龙头和排水口中积聚。如果水流冲击受污染表面，飞溅的水滴可将其带到附近设备及其他表面。审查作者指出，洗手池设计会影响微生物的传播。

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尤其是，池盆的平坦表面可能导致积水，并比弯曲表面产生更多飞溅。与较深的池盆相比，较浅的洗手池与细小空气悬浮液滴，即生物气溶胶，在池盆外更广泛扩散有关。

排水口位置

作者特别关注了排水口的位置。如果排水口正好位于水龙头下方，水流可能冲击排水口并产生水滴和气溶胶，尤其是在较高水压下。将排水口置于水流之外可能减少飞溅。

水流、池盆倾斜度、洗手池的位置和使用方式以及积水，也可能影响飞溅的表现。研究人员强调，需要在真实医疗机构中开展更多研究，以便未来的设计建议建立在有力证据之上。哈丽雅特·怀利教授补充说，更好的工程设计可以减少飞溅、生物膜积聚和污染传播。

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