澳大利亚联邦监察专员伊恩·安德森批评了一种用于确定需要居家护理的老年人可获得多少政府支持的算法。据《卫报》报道，在一份长达104页的报告中，报告将Integrated Assessment Tool系统使用的算法称为缺乏合理依据、不公平且没有适当人工监督。

算法决定无法更改

Integrated Assessment Tool根据评估人员输入的数据，就护理资金方案形成建议。同时，即使专家认为算法的决定在临床上不可接受或存在错误，他们也无法自行更改该决定。

报告指出，公开渠道没有对该算法如何将输入数据转化为结果作出实质性说明。报告作者称其为技术上的“黑箱”，并指出，在这种条件下，理性的人无法确信评估系统的公平性和一致性。

对咨询和监督的质疑

调查还发现，政府关于先前试验和咨询的信息让人感觉这些活动涉及该工具的现行模型及其决策规则。根据监察专员的结论，这些措施实际上是针对系统的早期版本和此前的立法开展的，而没有就现行模型进行实质性咨询。

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报告还单独指出了对评估服务提供商监督方面的不足。负责该系统的机构没有确保履行有关质量控制的合同要求，也没有核实所有评估人员是否具备强制要求的临床资质。

呼吁修改立法

安德森表示，应修改立法，以便评估人员能够自行纠正临床上不正确的算法决定。他还对7月宣布的复审程序是否足够表示怀疑；根据该程序，评估人员可以将错误决定提交给卫生与老龄化部。

监察专员呼吁全面审查有关需求评估的立法以及算法所依据的规则。报告还认定，该机构没有落实Robodebt皇家委员会关于自动化政府决策透明度的建议。

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