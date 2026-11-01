信德省监察专员称64名医院员工案件处理缓慢——Dawn

在巴基斯坦卡拉奇，Kulsoom Bai Valika医院64名员工在HIV暴发后面临的纪律处分程序进展缓慢。信德省监察专员穆罕默德·苏海尔·拉杰普特医生在海得拉巴与记者会面时表示。

据Dawn报道，监察专员对纪律审查的进展速度表示失望。据他称，其办公室已完成针对这些医疗机构员工的刑事程序，该医疗机构由Sindh Employees Social Security Institution管理。

收到170例HIV病例报告

拉杰普特提醒说，医院报告了170例HIV病例。此后，他审理了与这些病例相关的投诉。

监察专员称，一些受感染儿童遭到社会孤立或被学校拒之门外。他表示，其办公室确保他们能够继续接受教育。

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拉杰普特还称，儿童因医院重复使用注射器而感染。据他称，一个家庭中的所有儿童HIV检测结果均为阳性。

有关教育和医疗的申诉

监察专员还介绍了其办公室处理信德省居民投诉的工作。据他称，该机构此前每年处理约8000份申诉，目前平均数量约为2.5万份。

拉杰普特表示，90%的投诉在90天内得到审理。他说，来自该省农村地区的大多数申诉涉及教育和医疗保健。

他还表示，海得拉巴的Liaquat University Hospital需要扩建并提高行政效率，以改善医疗服务。

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