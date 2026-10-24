美国密歇根州密歇根大学罗格尔癌症中心的研究人员发现，在线资源和电话辅导可能促使人们寻求针对遗传性癌症易感性的基因检测。接受其中一项计划的参与者比接受常规医疗照护组的参与者更常接受检测，或表示有意寻求检测，News-Medical报道。

研究如何开展

随机研究Michigan Genetic Hereditary Testing，即MiGHT，共有793名密歇根州成年居民参与。由于个人或家族癌症病史，他们均符合接受遗传评估的临床标准。

参与者被随机分为三组：电话健康辅导、自主使用数字工具或常规医疗照护。两种干预形式均包含遗传学信息和动机式访谈的要素。

六个月后，5%的参与者接受了基因检测；一年后，这一比例为10%。研究结果发表在《JAMA Network Open》期刊上。

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检测的障碍

作者指出，约10%的癌症病例与遗传性基因变异有关。与此同时，在有检测指征的癌症患者中，只有约十五分之一接受检测。

研究人员列出的障碍包括服务可及性、费用、对隐私的担忧和恐惧。作者指出，即使是了解相关信息并希望接受检测的人，也可能不会预约就诊或与医生讨论此事。

对于发现与癌症风险增加相关基因变异的人，可能会建议进行专门筛查、监测或预防措施。对于已经确诊癌症的患者，此类检测结果可能有助于选择治疗方案。

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