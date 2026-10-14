韩国一项涵盖近300万名儿童的研究发现，母亲在孕期获得阿片类药物处方的儿童，在儿童时期住院的频率更高。News-Medical报道了这项研究的结果，该研究于10月13日发表在《PLOS Medicine》期刊上。

近300万名儿童的数据

科学家分析了韩国母亲和儿童的全国性医疗保险数据。该队列纳入了2,928,186名出生于2010年至2017年的儿童，并随访至14岁。产前阿片类药物暴露被定义为母亲在孕期获得两次或以上此类药物处方的情况。

具有此类产前暴露的儿童住院率比没有此类暴露的儿童高28%：调整后比率为1.28，95%置信区间为1.28–1.29。对同一家庭兄弟姐妹的比较也显示住院率更高，但差异较小，为8%。

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这种关联在早期年龄更强

作者记录到药物剂量与住院率之间存在关系：低剂量的调整后指标为1.19，高剂量为1.40。升高的指标包括因感染以及呼吸系统、消化系统和泌尿生殖系统疾病而住院。该关联在5岁前最强，在生命第一年最为明显。

研究人员强调，结果并不意味着在有医疗需要时不应给孕妇开具阿片类药物。同时，他们指出，这类药物应以最低有效剂量使用，并持续最短的必要时间。作者还警告称，该分析基于电子医疗记录，不能证实实际用药情况；家庭成员共有的因素也可能部分解释所发现的关联。

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