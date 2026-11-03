一项覆盖92个国家5万人的大型调查显示，年轻受访者更常给出较低的心理健康和幸福感评分。正如News-Medical报道，全球指标因年轻参与者的回答而下降，他们报告称自己的生活活力、情绪稳定性和心理韧性较低。同时，研究人员在年长参与者中发现了更积极的结果。

研究如何开展

问卷调查主要在线进行。参与者被问及10个有关心理健康的问题，包括胜任感、乐观、自尊、积极情绪、投入度和生活活力。研究人员还评估了常见心理障碍，包括压力、抑郁和焦虑，以及总体生活满意度。

来自哥伦比亚大学的研究作者收集了受访者年龄、性别、经济状况、就业情况及其他特征的人口统计数据。研究结果发表在《Social Indicators Research》期刊上，研究题为《Global mental wealth: A multidimensional analysis of social, financial, and emotional well-being in 92 countries》。

收入、教育和工作模式

就业人员和收入较高的参与者总体上表现出更好的心理健康和幸福感指标。研究人员没有确定一个收入门槛，在该门槛之后这种关联会消失：更多资源与更高评分相关。

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在许多国家，拥有完整普通中等教育或更低教育水平的参与者指标较低。每提高一个教育水平，都与更高的心理健康和幸福感评分相关。不独居的人也更常获得较高结果：规模更大的家庭报告了更好的指标。采用混合办公模式的员工对自身状况的评分高于仅远程工作的员工。

对自身生活的评价

受访者对人际关系、意义感、胜任感、投入度和自尊给出了最高评分。作者认为，这可能表明，对个人处境相对积极的看法与对外部因素的负面评价之间存在差距，外部因素包括政治和经济不稳定，这些因素可能加剧恐惧、压力和倦怠。

研究人员警告不要直接比较不同国家之间的评分。他们表示，参与者对研究全球性质的认识，以及希望以积极形象展示自己国家的愿望，可能影响了回答。作者还认为，一些年轻人可能因感觉心理健康问题受到忽视而参与调查；而在年龄最大的参与者中，社会参与度和生活活力较高的人可能占多数。同时，作者认为，这些因素并不能解释在大样本中发现的所有差异。

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