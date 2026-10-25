据法医精神科医生评估，在澳大利亚维多利亚州，患有精神病性障碍的人可能在2024至2025年间实施了约126起谋杀案中的43起。这约占此类犯罪总数的三分之一；而十年前，精神病患者每年约涉及十起谋杀案中的一起，ABC新闻澳大利亚报道。

精神科医生调查数据

这些数据由法医精神病学顾问拉詹·达吉收集。他的研究尚未发表在同行评审的科学期刊上。这名精神科医生调查了九名专家，他们为维多利亚州法院审理谋杀或过失杀人案件时的辩方准备意见书。

研究人员询问这些专家：在2024年或2025年，他们评估过的、在被控犯下此类罪行后接受评估的人中，有多少人被诊断为精神病，以及这些人是否与心理健康服务机构保持联系。达吉表示，样本中有45名受害者。样本中近84%的人此前曾在心理健康系统获得帮助，一半人在事件发生时与相关服务机构保持联系。

根据研究人员的计算，在此期间，精神病患者还涉及一半的陌生人谋杀案，以及三分之二的亲密伴侣之间和家庭内杀人案。

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对援助体系的批评

达吉和接受ABC新闻采访的其他精神科医生将此类案件的增加与获得长期且有效的精神科护理存在困难联系起来。他们对短期住院表示担忧，因为稳定精神病患者的状况可能需要更长时间的治疗。

曾担任维多利亚州心理健康系统皇家委员会专家咨询委员会主席的帕特里克·麦戈里教授称，这些数据是公共政策失败的结果。他认为，患者要么无法获得帮助，要么无法得到必要的持续治疗。

专家们还讨论了强制治疗的使用。他们认为这应当仍是最后手段，但在某些情况下可能有必要。维多利亚州政府的一名代表表示，该系统专注于为重症精神疾病患者提供安全且富有同情心的治疗；在具备法律依据的情况下，可以进行强制评估和治疗。当局强调，罕见的谋杀案件不应导致对精神障碍人士的污名化。

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