巴黎圣母院大学的研究人员在国际空间站培育了三维胶质母细胞瘤类器官——由胶质母细胞瘤细胞和先天免疫细胞构建的肿瘤模型。经过40天的微重力环境，这些类器官展现出的结构和生物学特性比在地球上培育的模型更接近侵袭性人类肿瘤，News-Medical报道。

微重力的影响

胶质母细胞瘤是成人中最常见的恶性原发性脑肿瘤，也是侵袭性最强的癌症类型之一。由于肿瘤的微观突起可侵入健康脑组织，因此很难通过手术将其完全切除。它还会形成免疫抑制性微环境，帮助肿瘤逃避免疫攻击并抵抗治疗。

在地球上，重力会导致细胞在培养过程中沉降，这可能妨碍复杂三维结构的形成。在微重力环境中，细胞形成这类结构时受到沉降的影响较小，因此研究人员更容易复现人类疾病所特有的肿瘤结构和细胞相互作用。

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分析显示了什么

该实验于2024年启动，得到国际空间站实验室商业服务提供商Space Tango的支持。类器官返回地球后，科学家发现，其中与炎症、免疫反应、组织重塑和血管形成相关的基因更为活跃。与胶质母细胞瘤侵袭性生物学特征相关的蛋白质水平也更高。

此外，太空培育的类器官具有更明显的免疫抑制性肿瘤微环境，这是进展性胶质母细胞瘤的特征之一。研究结果发表在《PNAS》期刊上。该团队还创建了一个综合多组学数据集，涵盖基因活性、蛋白质表达、细胞相互作用以及组织中细胞的空间组织结构。

研究人员已在国际空间站启动另外两项实验，使用来自患者的胶质母细胞瘤类器官和免疫细胞。其中最新的一项随SpaceX为NASA执行的CRS-35任务发射。

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