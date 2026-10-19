在瑞典斯德哥尔摩，研究人员发现，住宅100米范围内更多的植被与老年人患痴呆症的风险降低20%有关。斯德哥尔摩大学和卡罗琳斯卡医学院开展了为期16年的观察，News-Medical报道了其结果。

近3000名参与者

基于人群的SNAC-K研究纳入了2993名来自斯德哥尔摩、年龄60岁及以上的参与者。在16年的随访期间，477名参与者被诊断出患有痴呆症。研究期间，研究人员多次评估参与者的认知健康状况。

研究人员利用卫星图像和地理信息系统，每年测量居住地附近的植被量。科学家分析了参与者住宅周围100米、250米和500米半径内的绿地。与较低痴呆风险的最强关联出现在最近的范围内，即100米以内；对于距离更远的区域，这种关联较弱。

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这种关联在女性中更明显

作者在分析中考虑了年龄、教育水平、社会经济状况、生活方式、空气污染、交通噪音和临近水域等因素。住宅周边绿化与较低痴呆风险之间发现的关联，在女性中更为明显。

该研究第一作者、斯德哥尔摩大学心理学副教授塞西莉亚·斯滕福斯指出，这涉及作为人们日常居家环境一部分的自然环境。她表示，自然环境可能有助于心理恢复、减轻压力并改善幸福感。该研究发表在《Alzheimer’s & Dementia》期刊上。

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