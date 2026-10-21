美国一项针对北卡罗来纳州65岁及以上居民的研究发现，在2016年马修飓风过后的一年内，使用电网供电医疗设备的人群住院人数和死亡人数持续增加。其中尤其包括使用机械通气设备、呼吸器和透析设备的人群。

两场飓风的数据

据News-Medical报道，科学家评估了2016年马修飓风和2018年佛罗伦萨飓风的即时及长期影响。样本包括北卡罗来纳州年龄至少65岁、使用依赖电力的医疗设备的Medicare受益人。

为评估灾害影响，研究人员使用了美国联邦紧急事务管理局按县发布的总统灾害声明。根据这一指标，他们没有发现两场飓风后出现具有统计学意义的即时变化。与此同时，在马修飓风后的一年内，住院人数和死亡人数持续增加。

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洪水的影响

使用更详细的北卡罗来纳州洪水范围档案数据进行的分析显示，飓风影响、住院和死亡之间存在更强且更一致的关联。作者还指出，随着洪水严重程度加剧，黑人研究参与者的短期和长期结果更差。

该研究的资深作者、UNC Gillings公共卫生学院的詹妮弗·伦德表示，团队用两年时间整合北卡罗来纳州飓风风险和医疗服务使用的数据，并与受灾社区合作。研究结果发表在《Journal of the American Geriatrics Society》上。

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