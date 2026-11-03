在美国，商业临终关怀机构被私募股权基金收购后，Medicare计划在每例临终关怀服务上的支出较未由此类基金持有的类似机构增加了5.9%。据发表在11月刊《Health Affairs》上的一项研究，News-Medical报道。

研究人员分析了Medicare按服务收费体系的数据，将2018年至2022年间被私募股权基金收购的191家临终关怀机构，与1305家不属于此类基金的可比商业临终关怀机构进行了比较。他们追踪了每次收购前两年和后两年期间的变化，并将其与对照组的变化进行比较。

在临终关怀机构停留时间更长

支出增加的主要因素是患者在临终关怀机构停留的时间更长：平均时长增加了6.3天。临终关怀机构被私募股权基金收购后，极短期停留——不超过一周——的占比下降，而停留超过六个月的占比上升。患者从临终关怀机构活着出院的情况也更为常见。

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作者还记录到患者构成的变化。患有痴呆症的人群占比从22.6%上升至23.8%，而在临终关怀机构对照组中没有变化。Medicare无论患者所需服务量多少，都会为每一天的照护向临终关怀机构支付固定金额。研究指出，痴呆症患者所需的日常照护强度可能低于例如癌症患者，后者通常需要复杂的疼痛控制和专业人员的定期探访。

服务量没有增加

研究人员没有发现，在机构转为基金所有后，临终关怀机构工作人员每周为每名患者提供服务的总探访次数或花费时间出现显著增加。医生、护士和居家照护人员的探访次数也没有增加。同时，社会工作者的探访次数可能有所减少。

作者认为，停留时间更长以及活着出院的人数更多，可能部分是由于接收了需要较少持续照护的患者。研究人员指出，Medicare的临终关怀服务支付制度可能需要调整，包括根据患者的临床需求调整每日支付金额。

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