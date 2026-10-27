在加利福尼亚州，为预防森林火灾而实施的计划性停电被发现与因呼吸系统疾病前往急诊科就诊及非计划住院人数增加有关。当停电与森林火灾烟雾同时出现时，这种关联更强。

2013年至2019年的数据

据News-Medical报道，该研究于2026年10月27日发表在《PLOS Medicine》期刊上。由华盛顿大学的劳伦·布莱尔·威尔纳领导的作者团队研究了2013年至2019年间预防性断电的案例。

研究人员分析了加州1504个邮政编码区域在计划性停电期间的急诊科就诊和非计划住院数据。每次停电的规模根据该邮政编码区域内失去电力供应的人数确定。

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停电与烟雾的叠加

电力公司可以提前切断输电线路的电力，以防止可能发生的起火。停电期间，人们无法使用空气过滤系统、空调、冰箱及其他需要电力的设备。

作者表示，在因慢性阻塞性肺疾病寻求帮助的人群中观察到了最强的影响。许多这类患者使用依赖电力的医疗设备，包括制氧机。该研究存在局限性：研究人员没有关于单个家庭遭受停电和烟雾影响的个体水平数据。

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