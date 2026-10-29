洛克菲勒大学团队开发了一种名为Three-photon Ultra-Deep Imaging（TrUDI）的显微平台，用于更深入地研究活体小鼠大脑。借助该系统，科学家在未受损的小鼠大脑中记录到了深达2.1毫米的神经元活动，包括海马体和纹状体，且无需移除其上方的大脑皮层。

据News-Medical报道，该平台的相关描述已发表在《Nature Methods》期刊上。开发人员称，在不增加激光平均功率的情况下，荧光产生效率提高了约250倍；增加平均功率可能导致组织过热。

光散射问题

当光线深入脑组织时会发生散射，因此更难将神经元的荧光信号与背景辐射区分开来。三光子显微镜可减少这种背景，并有望实现比更常见的双光子显微镜更深的观察。然而，它需要更高的激光脉冲能量，而过高的激光平均功率可能加热并损伤活体组织。

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神经技术与生物物理实验室负责人Alipasha Vaziri表示，小鼠大脑三光子成像的理论极限约为2.3毫米。此前，功能记录只能在约1.2毫米的深度进行。

激光脉冲优化

研究人员基于对其理论极限的计算机建模，重新设计了该系统。他们在保持相同平均功率的同时，使用了数量更少但能量更高的激光脉冲。团队还改变了在样本中聚焦、收集和扫描光线的方式。

此外，科学家还创建了一种激发方案：激光仅在经过系统识别出的细胞时被激活。在长时间成像过程中，这使激光照射最多可减少80%。成像后的组织分析显示，在实验条件下未发现与加热相关的炎症、神经元丢失或DNA损伤迹象。

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