Medicaid延长至12个月增加产后就诊次数——News-Medical

在美国，将Medicaid医疗保险覆盖期延长至产后12个月，与妊娠期间患有糖尿病或高血压疾病的女性门诊就诊次数增加有关。哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的研究人员得出了这一结论，News-Medical报道。

研究人员分析了2019年至2023年纽约州和得克萨斯州分娩相关的Medicaid保险索赔数据。样本包括因怀孕使用Medicaid的女性、使用传统Medicaid项目的女性，以及在纽约州使用Emergency Medicaid的女性。研究还涵盖了孕前已有糖尿病和高血压的患者。

更多筛查和门诊护理

作者发现，在新冠疫情期间持续保险覆盖政策实施期间，产后糖尿病筛查和门诊就诊有所增加。在得克萨斯州，随着该政策逐步取消，这些指标下降；而在纽约州，实施产后12个月Medicaid覆盖后，这些指标再次上升。

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在两个州，将覆盖期延长至孩子出生后一年，均提高了患有糖尿病或妊娠期高血压疾病女性对门诊护理的使用率。这一增长在得克萨斯州最为明显，因为该州最初的产后护理指标较低。与此同时，得克萨斯州抗高血压药物处方数量略有增加，而纽约州没有显著变化。

复杂妊娠后的风险

妊娠期患糖尿病或妊娠期高血压疾病的女性，产后前往急诊科、发生严重孕产妇疾病、与妊娠相关死亡，以及日后患糖尿病和心血管疾病的风险更高。美国妇产科医师学会建议持续进行产后随访，而不是仅限于产后约六周的一次就诊。

2020年之前，大多数因怀孕获得Medicaid的女性会在孩子出生60天后失去保险覆盖。研究人员称，目前美国49个州和哥伦比亚特区已根据《美国救援计划法案》行使了将此类覆盖延长至12个月的选择权。研究结果发表在《Health Affairs Scholar》期刊上。

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