一项涵盖芬兰和英国285,444名成年人的研究发现，在同时患有慢性疾病且处于社会经济脆弱状态的人群中，与极端高温或严寒相关的超额死亡率高出十倍以上。News-Medical报道了这项发表于《Nature Communications》期刊的研究结果。

科学家分析了芬兰275,763名成年人和英国9,681名成年人的数据。他们比较了高温、寒冷和温和气温时期的死亡率。研究人员还评估了芬兰队列的急诊就医次数。

如何评估脆弱性

临床脆弱性依据是否患有17种慢性疾病或疾病类别来确定，其中包括糖尿病、癌症、心血管疾病和肾脏疾病。社会脆弱性则根据居住地区的贫困指数评估，而非个人收入或住房条件。

每个队列中最热和最冷的2.5%的七天时段被视为极端时段。在芬兰，七天平均气温超过20.4°C与死亡率较温和气温高1.4倍相关。气温低于零下11.4°C时，死亡率高1.1倍，但这一增幅在主要分析中不具有统计学意义。英国队列中观察到了类似趋势。

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评估变暖的影响

气候建模显示，升温幅度从约1°C增至4°C，可能使芬兰和英国与极端气温相关的死亡占比从约1%升至超过5%。

芬兰数据显示，寒冷时期的急诊就医次数比温和气温时少9%，炎热时期则多5%。研究人员指出，寒冷可能使获得紧急医疗服务更加困难。这项研究具有观察性，因此并未确立气温与死亡率之间的直接因果关系。作者还警告称，样本由工作人员组成，不能完全代表两国人口。

详情见News-Medical报道。

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