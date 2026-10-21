美国一项针对肝移植候选者的研究显示，身体虚弱指数改善至少0.4分，与等待手术期间死亡风险降低约50%有关。News-Medical报道了这一结果。

研究结果

科学家分析了近1,300名成年人的数据，这些人于2018年至2022年在匹兹堡大学移植中心接受了是否适合进行肝移植的评估。355名至少参加了两次复诊的人员被视为预康复计划的参与者。

患者状况通过Liver Frailty Index评估，这是一项用于肝病患者的虚弱指数。该指数考虑握力、从椅子上起身以及在三种姿势下保持平衡的能力。64%的计划参与者指标有所改善。在考虑年龄、疾病严重程度和初始虚弱水平后，指数改善至少0.4分与移植前死亡风险约降低一半相关。

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该计划如何运作

被转诊至移植中心后，患者接受力量和营养需求评估。随后，工作人员为其制定个体化居家锻炼计划，并在每四至十二周一次的随访中进行调整。医生、物理治疗师和营养师共同为每名患者制定计划。

该研究的资深作者、胃肠病学、肝病学和器官移植学教授安德烈斯·杜阿尔特-罗霍指出，这类患者的身体活动应从低水平开始，并逐步增加。他表示，身体最虚弱的患者往往表现出最大的改善。

题为《个体化预康复：改善肝移植候选者虚弱指标和生存率的途径》的研究计划于10月21日在《Clinical Gastroenterology and Hepatology》期刊发表。

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