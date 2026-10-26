研究人员分析了英国 UK Biobank 项目340,924名参与者的数据，发现适量饮酒与更高的癌症死亡率之间存在关联。据News-Medical报道，总体饮酒量高与全因死亡、心血管疾病、癌症及其他原因导致的死亡增加有关。

随访持续超过13年

在研究开始时，参与者被要求报告饮用啤酒或苹果酒、葡萄酒和烈酒的频率及平均饮用量。不饮酒或每周饮用不超过20克纯酒精的人被选为参照组。在平均为13.4年的随访期间，共记录到22,381例死亡。

男性每日饮用超过20克至40克纯酒精、女性每日饮用超过10克至20克被视为适量饮酒。男性每日超过40克、女性每日超过20克则被视为高饮酒量。作者尤其考虑了年龄、性别、教育程度、吸烟、身体活动、体重指数、饮食质量和社会经济因素。

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不同饮品之间的差异

高量饮用啤酒或苹果酒与所有研究原因导致的死亡率升高有关。即使低量饮用这些饮品，也与更高的癌症死亡率相关。低量饮用烈酒，以及烈酒总体适量或高量饮用，同样与全因、心血管疾病、癌症及其他原因导致的死亡率升高有关。

葡萄酒的结果有所不同：低量饮用与某些指标上的较低死亡率有关。适量或低量饮用红葡萄酒与较低的全因、心血管及其他死亡率相关，而高量饮用葡萄酒则与癌症死亡率上升有关。作者强调，研究的观察性性质不能据此断言存在因果关系，或葡萄酒具有保护作用。

随餐饮用

偶尔或通常在用餐时饮酒与较低死亡率相关。与此同时，在用餐之外饮酒量较高时，不利关联更为明显。参与者自行报告饮酒数据，且主要是在随访开始时报告；研究人员称这是该研究的局限性之一。

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