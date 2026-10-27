在英国，在标准全身治疗基础上增加局部巩固性放疗，使寡转移性非小细胞肺癌的无进展期延长了56%。News-Medical报道了随机SARON试验的初步结果，该结果在2026年欧洲医学肿瘤学会大会上公布。

SARON试验结果

这项II期试验纳入了140名非小细胞肺癌患者；在确诊时，癌症已扩散至不超过三个器官中的1至5处转移灶。来自英国19家中心的参与者被平均分配至两组：一组接受标准全身治疗——化疗、免疫治疗或两者联合治疗，另一组接受相同治疗并加用放疗。

在中位随访期为37.4个月后，放疗组的无进展生存期为13.9个月，而仅接受标准治疗组为8.9个月。在一年内，接受额外照射的患者中有13%在初始病灶出现进展，对照组参与者中这一比例为39.5%。

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照射所有已发现的病灶

放疗组患者的所有已知病灶均接受照射：肺部原发肿瘤、邻近淋巴结以及身体其他部位的继发性肿瘤。根据肿瘤的大小和位置，可采用立体定向消融放疗——一种用于小型、边界清晰肿瘤的高精度方法。

研究人员还指出，试验中的放疗耐受性良好，且未导致生活质量显著下降。照射组的中位总生存期为31个月，而对照组为28个月。该试验由英国癌症研究会资助，伦敦大学学院担任申办方。

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