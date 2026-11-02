加拿大尼古丁产品警示降低其吸引力——News-Medical

在加拿大，直接印在尼古丁产品上的危害警示在假设性选择情景中降低了这些产品的吸引力。共有2961人参与研究：1839名16至29岁、在此前30天内未使用电子烟的人，以及1122名当前使用电子烟的人，News-Medical报道。

参与者偏好如何变化

研究人员让来自艾伯塔省、安大略省和魁北克省的参与者在JUUL电子烟烟弹、IQOS加热烟草系统烟支、du Maurier香烟，或不选择任何产品之间作出选择。研究人员改变了产品上是否有警示、价格、电子烟烟弹中的尼古丁浓度以及其包装类型。

在限制最少的实验情景下，未使用电子烟者不选择任何产品的预测概率为50%。三类产品均带有警示时，该比例升至65%。在当前电子烟使用者中，作出这一选择的概率从10%升至18%。

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仅在电子烟上设置警示，使未使用电子烟者选择烟弹的预测概率下降了7个百分点，使用者则下降了3个百分点。如果三类产品上均有警示，该比例分别下降12个和5个百分点。同时，研究人员没有记录到因出现此类警示而导致对香烟的预测偏好增加。

价格和尼古丁的影响

将电子烟烟弹价格提高40%，使使用者对该产品的预测偏好从55%降至48%，但同时增加了对加热烟草产品和传统香烟的偏好。提高香烟价格并未影响对电子烟的偏好，包括在同时吸烟和使用电子烟的受访者中。

未使用电子烟者以及不吸香烟的使用者更常偏好尼古丁浓度较低的烟弹，即1.5%而非5%。烟弹的中性包装对选择影响不大。研究作者警告称，结果反映的是参与者在模拟情景中表达的意图，这可能与实际行为不同。

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