一项在香港开展的长期研究纳入了15,576名65岁及以上人群，发现中度和重度视力受损与日后患痴呆症风险升高有关。据News-Medical报道，研究人员对参与者进行了最长16年的随访。

研究如何开展

样本包括居住在社区、且在观察开始时未患痴呆症的华人。参与者平均年龄为74.5岁，其中63.8%为女性。他们前往香港18家公营长者健康中心。

研究人员在研究开始时及后续检查中，使用标准斯内伦视力表在六米距离评估远视力。参与者使用自己惯常的光学矫正设备。痴呆症的判定采用《国际疾病分类》第十版标准或临床痴呆评定量表，诊断结果由老年精神科医生独立复核。认知状态还通过无需视觉任务的测试进行评估。

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科学家发现了什么

中度和重度视力受损均与痴呆症风险升高独立相关。对于视力较差的人，视力敏锐度更快下降会加强这种关联。研究人员估计，与视力正常者相比，重度视力受损与随访期间无痴呆症生命期约缩短2.1年有关。

该研究发表于《Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring》期刊。作者指出，视力敏锐度指标可能有助于评估未来的痴呆症风险，但视力矫正尚未被证明是预防这种疾病的方法。

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