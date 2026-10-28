在坦桑尼亚达累斯萨拉姆，普古-金亚姆韦齐垃圾填埋场的一场火灾持续了一周，浓烟笼罩了附近一个低收入社区。当地居民，包括有孩子的家庭，表示因浓烟而呼吸困难。正如Health Policy Watch报道，消防员花了数天才控制住火势。

三个孩子的母亲埃斯特·凯翁博说，她被垃圾燃烧的气味惊醒，担心自己家中发生火灾。她担心患有哮喘的三岁女儿伊丽莎。“烟太浓了，我女儿呼吸变得困难，”凯翁博说。

过度拥挤的垃圾填埋场

根据达累斯萨拉姆市议会的数据，这座人口超过600万的城市每天产生约5,600吨垃圾，但被正式收集的不到这一数量的40%。普古-金亚姆韦齐垃圾填埋场占地65公顷，每天接收约2,500吨混合垃圾，超过了其处理能力。

市议会废物管理局局长菲利普·本诺表示，有机废物会释放甲烷，在旱季经常引发火灾。他说，当局正在寻找投资者，以升级该设施并将其改造成可利用废物生产能源的卫生填埋场。与此同时，政策分析人士指出，监管障碍以及公私合作伙伴关系机制的延误仍然存在。

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空气污染与健康风险

达累斯萨拉姆理工学院和斯德哥尔摩环境研究所的一项研究于2021年5月至2022年2月在14个监测站开展，记录到细颗粒物PM2.5日浓度最高达每立方米130.45微克。在Pugu Dampo监测站，该数值几乎是世卫组织建议的24小时每立方米15微克水平的九倍。

基武莱区医院医生达妮埃拉·塔里莫表示，在填埋场发生火灾期间，因急性哮喘发作、支气管炎和上呼吸道感染就诊的儿童数量会上升。她说，在持续的烟霾期间，当地诊所储备的支气管扩张剂和儿科雾化器套件可能很快耗尽。

专家呼吁扩大对坦桑尼亚城市空气质量的监测，公布相关读数，并为露天垃圾场配备适当的废物处理和甲烷收集系统。

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