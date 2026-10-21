肺癌研究中药物减缓小鼠肿瘤生长——News-Medical

由 UTHealth Houston 专家领导的团队确定了治疗某一亚型非小细胞肺癌的潜在靶点。在小鼠模型中，一种可降低癌细胞对磷脂酶 D1（PLD1）依赖性的药物，在未对动物健康造成其他负面影响的情况下，显著减缓了肿瘤生长，News-Medical 报道。

PLD1 的作用

这项工作由 UTHealth Houston 麦戈文医学院整合生物学与药理学系副教授 Xiaochao Tan 领导。研究结果发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》期刊上。

研究人员考察了高尔基体在某一亚型非小细胞肺癌中的作用。这是最常见的肺癌类型，且通常在疾病已扩散至身体其他部位后才被诊断出来。高尔基体会对蛋白质进行修饰、分类和包装，以便将其运输至细胞的其他部位或分泌到细胞外。

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3号染色体 3q 区域

在此前的研究中，该团队发现肺癌细胞拥有3号染色体 3q 区域的额外拷贝，该区域编码多种与高尔基体相关的蛋白质。在新研究中，他们在这一区域发现了一个编码 PLD1 酶的基因。

作者表示，癌细胞会产生异常高水平的 PLD1，并通过高尔基体释放促进肿瘤生长和存活的物质。小鼠实验结果表明，针对高尔基体的分泌机制可能是研究治疗不同类型癌症的一个有前景方向。

作者还指出，3号染色体 3q 区域的额外拷贝也见于头颈癌和食管癌。因此，他们评估认为，这种方法也可能对这些癌症有用。

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