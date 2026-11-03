伊利诺伊大学芝加哥分校牙科学院口腔生物学系教授安妮·乔治（Anne George）获得了美国国立卫生研究院下属国家牙科与颅颌面研究所提供的120万美元资助。这笔资金将用于研究牙本质磷蛋白，该蛋白未来可能用于修复受损牙齿中的牙本质，News-Medical报道。

牙齿结构中的蛋白质

牙本质磷蛋白主要存在于牙本质中。牙本质是位于牙釉质下方、构成牙齿主体的矿化组织。消息来源称，它是自然界中酸性最强的蛋白质。它有助于使形成牙本质的蛋白质基质发生钙化。

乔治的团队计划弄清这种蛋白质如何帮助成牙本质细胞——形成牙本质的细胞——以及牙髓干细胞在高钙环境中存活。研究人员认为，该蛋白质可能保护这些细胞，并在牙齿的整个存续期间维持其形成健康牙齿组织的能力。

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自噬的作用

新项目将重点研究牙本质磷蛋白在自噬中的作用。自噬是一种细胞过程，细胞会清除老旧或受损的成分并将其回收利用。在牙髓中，即牙齿柔软且有生命的中央部分，这一机制在炎症或创伤期间可能发挥重要的保护作用。

科学家认为，该蛋白质可能帮助牙髓干细胞克服与钙有关的压力、存活下来，并转变为负责形成牙本质的细胞。该研究将结合人类牙髓干细胞研究和动物模型，以探究调控自噬与组织再生的分子通路。

牙本质修复的可能性

乔治表示，当前的牙科治疗方法主要是去除缺损，包括龋洞，并阻止其扩散。她的团队正在研究将这类蛋白质用于一种支架的可能性，这种支架可被放置在牙齿龋洞中以修复牙本质。该方法的目标是创建一种活性基质，能够遏制龋齿扩散并保留牙齿功能。

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