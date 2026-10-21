在西班牙和美国，代谢物特征谱得分较高、且该特征谱与地中海饮食相关的参与者，与得分最低者相比，死亡的相对风险低23%。这一关联在西班牙PREDIMED研究和美国三个独立队列中被发现，News-Medical报道。

血液分析与长期随访

科学家使用了一项此前开发并经验证的指标，该指标由血浆中的67种代谢物构成。该指标被用于评估对地中海饮食的遵从情况；地中海饮食包括橄榄油、蔬菜、水果、豆类、坚果和鱼类。这种生物标志物可补充饮食问卷的数据，参与者在问卷中自行报告其饮食情况。

在PREDIMED研究中，研究人员分析了1880名心血管风险较高参与者的数据，这些参与者在研究开始时没有心血管疾病。平均随访期约为13.2年。代谢物特征谱得分处于最高三分之一的人群，其死亡相对风险比处于最低三分之一的参与者低23%。该指标每增加一个标准差，与死亡相对风险降低19%相关。

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美国队列中的结果

研究人员利用美国Nurses’ Health Studies I和II以及Health Professionals Follow-up Study中12,704名参与者的数据验证了这些结论。在平均25年的随访期内，记录到4111例死亡，其中845例死于心血管疾病，1231例死于癌症。得分处于最高五分之一的参与者，其死亡相对风险也比处于最低五分之一的人群低23%。

两个样本中较高的特征谱得分也与较低的心血管原因死亡率相关。同时，在对因素进行充分调整后，与癌症死亡率的关联不具有统计学意义。作者强调，该分析属于观察性研究，因此结果并不能证明改变饮食或提高代谢物指标会直接降低死亡率。

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