澳大利亚达尔文皇家医院的员工抱怨，由于拥挤停尸房飘出的腐烂尸体气味，他们的身体状况正在恶化。据澳大利亚广播公司新闻援引健康服务工会的消息报道。

病理服务部门员工的投诉

健康服务工会南澳大利亚州和北领地分部秘书比利·埃尔里克表示，包括医学科学家在内的病理服务部门员工，工作地点就在医院老旧停尸房的正上方。据他说，这些场所共用一套空调系统，气味经常通过该系统扩散至工作区域。

埃尔里克称，员工在接触腐烂尸体气味后，报告了身体不适、恶心和心理社会创伤。据他所说，当已处于腐烂状态的尸体被送往停尸房时，情况最为严重。工会还称，该停尸房经常拥挤不堪，且不具备妥善处理此类尸体的条件。

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埃尔里克表示，他知道已有十多起员工向北领地政府提出的投诉。据他所说，作为回应，员工被提供了空气清新剂和口罩。北领地前工党政府曾在2023年宣布建设一座新停尸房，但这些计划未获落实。

停尸房维修与霉菌投诉

北领地卫生部长史蒂夫·埃金顿表示，停尸房问题的确切原因仍在确定中，其中包括检查空调系统。5月预算为停尸房拨款300万澳元：100万澳元用于新项目，200万澳元用于维修和维护。

工会还称，当局对位于Casuarina Plaza的NT Health办公室以及爱丽斯泉医院内有关霉菌的投诉回应不足。据健康服务工会称，员工报告了头晕、头痛和其他症状。埃金顿指出，该部门正在为Casuarina Plaza员工寻找替代场所，进行深度清洁，并须查明爱丽斯泉出现霉菌的原因。如果问题未得到解决，工会正考虑向公平工作委员会提出申诉。

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