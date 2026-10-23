一项前瞻性研究显示，在具有预先确定的高风险特征的患者中，肾活检期间采用标准化ROCKY方案与较低的严重并发症发生率相关。研究结果将于10月22日至25日举行的ASN Kidney Week 2026会议上公布，News-Medical报道。

逾千例操作的结果

该研究涵盖了为具有预先确定的高风险因素的患者实施的1,096例肾活检。0.8%的病例记录到严重并发症。研究中没有出现肾脏切除或与操作相关的死亡病例。

住院患者和门诊患者接受的肾活检之间，严重并发症发生率没有统计学显著差异。作者还报告称，所有操作均达到了诊断准确性。

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该方案包括什么

ROCKY是Renal-biopsy Optimized Care and Knowledge Yielding safety的缩写。它结合了活检前对患者进行评估的结构化步骤、风险因素的纠正、在超声引导下实施操作以及操作后的系统性随访。

研究人员表示，较高年龄、肾功能受损、服用抗血小板药物或抗凝药物，与严重并发症并不存在独立关联。该研究的通讯作者、都灵大学的达里奥·罗卡泰洛指出，标准化方法可扩大患者接受活检的机会；这些患者此前可能因年龄、肥胖、透析、抗血栓治疗或解剖学特征而未接受活检。

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