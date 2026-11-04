Mass General Brigham的研究人员得出结论，基于脉搏血氧测定数据评估睡眠呼吸暂停，可能会低估黑人参与者的呼吸障碍。如News-Medical报道，这可能会影响对阻塞性睡眠呼吸暂停严重程度的判定和病情分类。

记录发作事件的差异

在睡眠研究中，通过脉搏血氧仪测量的血氧水平下降，被用于确定在评估呼吸暂停严重程度时计入的呼吸障碍。科学家分析了两个独立队列的数据——Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis和Sleep Heart Health Study。

他们将基于血氧饱和度下降的严重程度指标，与两个不依赖饱和度的指标进行了比较：气流和心率反应。在MESA队列中，依据气流确定且符合血氧饱和度下降4%标准的事件比例，在黑人参与者中低21%；在SHHS研究中则低20%，与白人参与者相比均是如此。

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心率指标

基于心率反应的评估未发现类似的种族差异。研究人员认为，这表明该差异可能与血氧水平评估有关，而不是呼吸障碍本身数量较少所致。

在两个队列中，基于心率的严重程度指标也与黑人参与者的心血管事件或死亡相关。与此同时，基于血氧水平的指标与这类结局没有统计学显著关联。作者强调，他们并非建议根据种族采用不同的诊断阈值，而是指出所有患者都需要准确且可靠的测量。

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