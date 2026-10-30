一项为期四年的研究涵盖了近7000名调查参与者以及177名接受个别测试的儿童，研究将早期游泳课程与更好的学习和社会发展表现联系起来。据News-Medical报道，堪培拉大学荣誉教授罗宾·约根森在《Why Young Children Should Learn to Swim》一书中审视并扩展了这项研究的结论。

评估结果

研究人员采用了Peabody Developmental Motor Scales运动技能发展量表和Woodcock-Johnson III测试，并将结果与全国人口普查数据进行比较。研究数据显示，参加游泳课程的五岁以下儿童在读写能力、计数能力和执行指令的能力方面，可能比年龄基准领先5至18个月。文章指出，无论家庭的社会经济地位如何，这一趋势都得到了体现。

约根森强调，这些结果并不意味着学习游泳的儿童天生更聪明。她认为，课程有助于培养可以在学校中应用的技能。例如，当儿童与教练一起数踢腿动作时，他们会掌握数字序列以及数字与物体之间的关系。

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课程的费用和可及性

作者还关注到课程获取机会不均等的问题。她称课程费用是参与的最大障碍，因为大多数游泳学校都是商业机构。根据她的分析，在美国和中国，可及性问题尤为突出，只有富裕家庭能够负担定期课程。

地理位置偏远也使前往游泳池更加困难。在澳大利亚，来自偏远农场的家庭有时必须前往数百公里外的最近游泳池。约根森呼吁各国政府考虑为无力支付课程费用的家庭提供补贴或游泳项目，并指出高质量课程可以帮助儿童为入学初期做好准备。

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