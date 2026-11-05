美国加州大学旧金山分校的研究人员发现，早发性阿尔茨海默病患者的tau蛋白沉积更为广泛，其积累速度比晚发性患者快超过两倍。该病早发型的症状出现在65岁之前。News-Medical报道了这项研究结果。

科学家指出，在疾病早发时，tau蛋白会扩散至大脑的许多区域。他们认为，这或可解释为何这种阿尔茨海默病通常进展更快，也更常伴有涉及言语、视空间能力和执行功能的非典型综合征。

600多名患者的数据

研究作者分析了Longitudinal Early-Onset Alzheimer’s Disease Study的390名参与者的数据，他们的平均年龄为59岁；同时还分析了来自Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative的211名晚发性患者的数据，其平均年龄为78岁。所有参与者均患有与阿尔茨海默病相关的轻度认知障碍或轻度痴呆，并接受了显示淀粉样蛋白积累的PET扫描。

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部分参与者在平均两至三年的随访期内再次接受了tau PET扫描，从而可以追踪随时间发生的变化。在早发性患者中，每五人就有一人表现为记忆障碍并非主要症状。与此同时，在有症状数据可供使用的晚发性患者中，超过99%患有以记忆障碍为主的类型。

非典型症状与治疗问题

其中一位资深作者Renaud La Joie表示，一些早发型患者即使眼部检查结果正常，也可能难以解读所见事物、判断距离或阅读。另一些患者可能在选词、理解长句、注意力、规划、解决问题和适应变化方面存在困难。

该研究在美国国家老龄研究所的支持下，于11月4日发表在《Science Translational Medicine》期刊上。已知会导致该病的突变是这项研究的排除标准。作者强调，早发型和晚发型之间的差异在tau蛋白方面远比在淀粉样蛋白方面明显。该研究未检验治疗方法，但科学家推测，早发性患者可能成为同时靶向淀粉样蛋白和tau蛋白的联合方法临床试验的候选者。

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